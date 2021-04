Homber a yama polis bisa cu riba e caminda di Paradera nan lo a tira riba dje y cu e ta na caminda pa su cas na Seroe Patrishi

Posted in

















Diaranzon atardi un homber a yama Central di Polis pa avisa cu ora cu e tabata riba e caminda di Paradera nan lo a tira riba dje y cu awor e ta na caminda pa su cas na Seroe Patrishi, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya polisnan a bati na e porta zona e sirena pero e homber no a sali. Ora polis a yama e homber bek esaki a bisa cu e ta biniendo pafo, pero despues di algun minuut ainda e no a sali. A purba yama e homber bek pero e no a contesta. Polis a sigui cu su patruya.