Solicitud di retiro di Gabinete Wever-Croes/ Ontslagaanvraag Kabinet Wever-Croes

Riba diamars 30 di maart 2021 Prome Minister Evelyn Wever-Croes a entrega solicitud pa retiro di tur minister di Gabinete Wever-Croes cerca Gobernador Interino, Su Excelencia Yvonne Lacle Dirksz.

Gobernador Interino a informa Prome Minister cu e tin e solicitud di retiro di tur minister di Gabinete Wever-Croes y di Minister Plenipotenciario bou di consideracion. Ademas Su Excelencia Lacle Dirksz a puntra Prome Minister y su Gabinete pa continua asumi responsabilidad di tur locual cu ta considera necesario na interes di Aruba y pa continua colabora cun’e te ora cu tuma un decision tocante e solicitud di retiro.

Ontslagaanvraag Kabinet Wever-Croes



Op dinsdag 30 maart 2021 heeft minister-president Evelyn Wever-Croes het ontslag van alle ministers van haar kabinet aangeboden aan de waarnemend Gouverneur van Aruba, Hare Excellentie Yvonne Lacle Dirksz.

De waarnemend Gouverneur heeft de minister-president geïnformeerd dat zij de ontslagaanvraag voor alle ministers van Kabinet Wever-Croes en van de gevolmachtigde minister in beraad houdt. Daarbij heeft waarnemend Gouverneur Lacle Dirksz de Minister-President en haar kabinet verzocht zich te blijven belasten met hetgeen in het belang van Aruba noodzakelijk moet worden geacht en met haar te blijven samenwerken totdat op de ontslagaanvraag is beslist.