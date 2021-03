Beslag poni en relacion cu posible iregularidadnan den un fractie

Algun tempo pasa a drenta un asina yama MOT melding (melding ongebruikelijke transactie) na Ministerio Publico. E lo ta trata di iregularidadnan referiente maneho di placa riba un cuenta bancario di un fundacion di e fraccion di POR den Parlamento di Aruba. Riba ordo di Procurador-General esaki a wordo investiga mas aleu dor di Landsrecherche di Aruba y eseya hiba na un sospecho di malversacion.

Mirando cu e placa riba e cuenta aki ta forma parti di fondonanpublico y Ministerio Publico kier evita cu e placa aki lo desaparece di un manera of otro, a pone beslag riba algun cuentacu te na e momento aki a aparece den e investigacion. Landsrecherche lo sigui haci investigacion. Pendiente e investigacion Ministerio Publico lo no duna mas informaciontocante e contenido di e investigacion y e personanan envolvi of marca como sospechoso.



Beslag in verband met mogelijke misstanden bij fractie

Enige tijd geleden werd een zogenaamde MOT melding (melding ongebruikelijke transactie) door de FIU-Aruba (Financial Intelligence Unit) aan het Openbaar Ministerie gedaan. Het zou gaan om onregelmatigheden aangaande het beheer van gelden op een bankrekening van een stichting van de fractie van de POR in het parlement van Aruba. In opdracht van de Procureur-Generaal is dit door de Landsrecherche Aruba nader onderzocht en dit heeft geleid tot een verdenking van verduistering.

Omdat het geld op deze rekening gemeenschapsgeld betreft en het Openbaar Ministerie wil voorkomen dat dit geld op de een of andere manier verdwijnt is, om die reden deze week beslag gelegd op enkele rekeningen die tot nu toe gedurende het onderzoek in beeld zijn gekomen.

De Landsrecherche zal verder onderzoek doen en lopende het onderzoek zal het Openbaar Ministerie geen nadere mededelingen doen over de inhoud van het onderzoek, de personen die daarbij betrokken zijn of als verdachte aangemerkt.