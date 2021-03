Posted in

















Diamars madruga a drenta informe di cu a scucha 2 biaha un sonido masha fuerte mes ta sali for di ppatras di MFA Noord, mesora a dirigi patruyanan di Noord na e sitio. Un patruya a bay banda di Centro di Bario y e otro a bay pariba di e veld. Polisnan a tira bista rond pero no a topa cu nada particular. A keda di laga dia habri pa bolbe tira un bista rond kiko por a ocasiona e sonido fuerte ey.