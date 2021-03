Posted in







Diadomingo anochi a drenta informe di un caso di ladronicia di un auto for di Beatrixstraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compornde cu desconocidonan lo a bay cu e Mitsubishi Nativa cora kima A17566 for di Beatrixstraat e dama no por corda si ta e mes lo a laga e yabi na e switch di e auto. Mensahe a bay pa tur e patruyanan riba caya pa tira bista pa e auto aki.