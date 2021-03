Awa di truck di chupa pos usa pa paga candela na Tanki Leendert!

Posted in





















Diasabra merdia a drenta informe di cu tin un candela di mondi menasando casnan y formando peliger pa trafico riba e caminda di Oranjestad pa Tanki Leendert, mesora a dirigi tanto polis como bomberonan na e sitio. Na yegada di e patruya a nota cu aki ta trata di un candela di yerba seco ta plamando creciendo y formando peliger pa casnan cerca como tambe estorbo pa trafico riba caminda y a pidi pa bomberonan bini cu mas urgencia. Weitando e situacion net un truck di chica pos tabat pasando y a pidie e chauffeur pa “release” poco di e awa di pos pa asina wanta e candela minimo te ora cu bomberonan yega. E chauffeur di truck pa yuda di buena fe a los poco di e awa di pos for di su tanki. Na yegada di bombero nan a take over y a paga full e candela.