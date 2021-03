Diabierna mainta a drenta informe di cu tin un adicto ambulante ta molestia clientenan na e pompstation na Seroe Blanco, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di e adicto ambulante Canades pero ya e no tabata na e sitio mas pero si a bay un poco mas pariba. Polis a bay y a topa cun’e na un snack poco mas pariba. Polis a papia cun’e y a avis’e pa e bay for di e area ey y no molestia. E adicto a bisa cu e tabata wardando pa sera su cen pa e busca algo di come pero ya ela sera su cen y ta busca algo di come y ta bay for di e sitio.