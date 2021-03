Posted in

Diahuebs atardi a drenta informe di un accidente riba L.G. Smith blvd., mesora a dirigi un patruya ba e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un chauffeur no a regula su velocidad ni a mnatene distancia a bay dal tras di e auto su dilanti. Afortunadamente ningun hende a resulta herida. Polis a hala e autonan for di caminda pa asina no sigui stagna e trafico.