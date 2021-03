Minister Glenbert Croes a anuncia: Ta prolonga FASE pa henter aña 2021 te ora TIO drenta na vigor

Posted in

Durante Rueda di Prensa semanal di Gobierno, e mandatario encarga cu e cartera di Asunto Social y Labor a anuncia cu Gabinete Wever-Croes a bay di acuerdo pa prolonga FASE te cu fin di 2021 of te ora cu TIO (Tijdelijke Inkomsten Ondersteuning) drenta na vigor.

Esaki pa e mandatario tabata un gran alivio di awe por a haci un anuncio asina importante pasobra cu e sa ki impacto easistencia di FASE tabatin den bida di nos conciudadanonan cu a perde tur cos.

FASE a calma e desesperacion.

FASE a pone cuminda den tayo di nos criatura- y famianan.

FASE a duna un luz di paz unda cu tabata reina total desesperacion.

FASE tabata e chispa di speransa pa e otro cu a perde tur cos.

Cu esaki den mente Minister Glenbert Croes a bay cu e proposicion di prolongacion Conseho di Minister cu no a pensa dos biaha pa brinda e apoyo y sosten na FASE. Gabinete Wever-Croes ta reconoce e balor indispensabel di FASE den bida diario di mas di 3700 persona cu ta haya eayudo aki mensualmente.

P’esey Minister Glenbert Croes ta bisa di curason na tur empleado publico danki. E mandatario ta bisa tur Parlamentario y Minister tambe danki. Ta e sacrificio di 12.6% di cada ambtenaar y e 25% di Minister- y Parlamentarionan cu desde 19 di maart 2020 FASE te ainda ta yudando hopi famia aki na Aruba cu e perde tur cos.

Na mes momento e mandatario ta informa cu COVID Bijstand tambe ta wordo prolonga te cu proximo aviso, un proceso menos complica pa por bin na remarca pa asistencia financiero di Departamento di Asunto Social esta bijstand.

E mandatario ta pidi cooperacion di tur hende cu ta haya FASE, corda aplica/prolonga tur luna. Bo tin for di dia 1 te cu 10 di cada luna pa haci esaki. Si bo no prolonga, e luna ey bo no ta haya ayudo di FASE. Na mes momento ta informa cu cada aplicante tambe por yuda haci e proceso mas lihe door di yena y manda tur informacion corecto y rekeri pa por bin na remarca pa FASE.