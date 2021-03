Posted in

Diaranzon anochi a drenta informe di un problema na Ponton, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un problema entre famia mes pero e otro partido no tabata tey. Como cu e otro partido no tabata a bay purba wak si por topa cun’e den e area pero despues di a busca rond no a logra encontr’e.