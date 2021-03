Diaranzon anochi un grupo di turista cu tabata den un paranda den bus cu a para pa baha na U-Wanna Beer a ser ataca pa un grupo por lo menos 7 cacho cual tabata cana banda di un dama den Avenida Alo Tromp. Di susto algun turista a grita ora cu e grupo di cacho a acerca nan. No ta conosi tampoco si un di nan por a ricibi mordi of huña for di un di e cachonan. Pero experiencia ey no tabata nada agradable.