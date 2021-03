FCCA y Wit Gele Kruis den Veiligheidshuis / FCCA en Wit Gele Kruis in het Veiligheidshuis

Director di FCCA señor Tromp a recientemente firma un acuerdo di cooperacion y privacidad cu Veiligheidshuis Aruba. Procurador-general di Aruba señor Ter Steege tabata presente como tambe e hefe di woon- y wijkbeheer di FCCA señora Croes, consehero di beheer di FCCA señora Loefstok y coördinador di Veiligheidshuisseñora Schulte.

Luna pasa director di Wit Gele Kruis, señor Goeloe, a firma e acuerdo di cooperacion y privacidad cu Veiligheidshuis. Esey den presencia di señora Giel, consehero riba tereno di teen moms di Wit Gele Kruis. Tanto FCCA como Wit Gele Kruis ta partnernan fiho di Veiligheidshuis.

Veiligheidshuis ta un alianza entre partnernan di e cadena penal y e cadena di cuido. Hunto ta traha na e enfoke di e problematica di multi problematica social. Multi problematica social ta significa cu personanan of famianan tin un acumulacion di problemanan den nan bida. Por ehempel, ora den un solo famia ta kom voor desempleoplus violencia domestico plus adiccion plus maltrato di un hendegrandi.

FCCA sa como ningun otro kico ta biba den un barrio. Nan tin casi2000 cas na huur y ta drenta durante e controlnan directamente den cas di un persona. FCCA ta wak loke ta bay robez.

E crisis di covid-19 a empeora e problemanan social existente, asinadirector Tromp a bisa durante e firmamento di e convenant. Hopi hende tabata pasa den duro caba y awor nan bida a bira mas duroainda. Tin hende cu tin cu biba cu unicamente algun 100 florin pa luna. FCCA ta yuda na diferente manera y ta bezig na un maneraproactivo den e vecindarionan. Nan ta haci esfuerzo tambe pa e kidsy e hobennan den un barrio.

E meta di Veiligheidshuis ta pa traha na seguridad di Aruba dor di preveni y baha recidive, molester y criminalidad. E partnernan di Veiligheidshuis ta Ministerio Publico, Cuerpo Policial di Aruba, Departamento di Asuntonan Social, Voogdijraad, Reclassering, KIA, Slachtofferhulp, Sostenemi, Guia Mi, FMAA (Fundacion pa Maneho di Adiccion), Respaldo, Wit Gele Kruis, SPD, FCCA y Bureau Leerplicht. Banda di esey tin partnernan flexible manera(por ehempel) OC y Fundacion pa Hende Muher den Dificultad.



FCCA en Wit Gele Kruis in het Veiligheidshuis

De directeur van de FCCA dhr. Tromp heeft recentelijk een samenwerkings- en privacy convenant getekend met het Veiligheidshuis. De procureur-generaal van Aruba dhr. Ter Steege was daarbij aanwezig en ook het hoofd woon- en wijkbeheer van de FCCA mw. Croes, de beheer consulent van de FCCA mw. Loefstok, en de coördinatrice van het Veiligheidshuis mw. Schulte.

Vorige maand heeft de directeur van het Wit Gele Kruis, dhr. Goeloe, een samenwerkings- en privacy convenant ondertekend. Daar was mw. Giel, de tienermoeder consulent van het Wit Gele Kruis, bij aanwezig. Zowel de FCCA als het Wit Gele Kruis zijn vaste partners van het Veiligheidshuis.

Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband tussen partners uit de strafketen en de zorgketen. Samen wordt er gewerkt aan de aanpak van de sociale multi problematiek. Multi problematiek houdt in dat personen of gezinnen een opeenstapeling van problemen in hun leven hebben. Bijvoorbeeld als in één enkel gezin werkloosheid en huiselijk geweld én verslaving én bejaardenmishandeling voorkomen.

De FCCA weet als geen ander wat er in een wijk leeft. Men heeft bijna 2000 woningen in de huur en stappen tijdens de controles direct bij de burger in huis. De FCCA ziet de misstanden. De corona crisis heeft de bestaande sociale problemen verergerd, zo vertelde directeur Tromp tijdens de ondertekening van het convenant. Veel mensen hadden het al moeilijk en hebben het nu nog moeilijker. Er zijn personen die moeten rondkomen met slechts een paar honderd gulden in de maand. De FCCA helpt op verschillende manieren en is proactief bezig in de wijken. Men zet zich ook in voor de kids en de jongeren.

Doelstelling van het Veiligheidshuis is te werken aan de veiligheid van Aruba door het voorkomen en verminderen van recidive, overlast en criminaliteit. De partners van het Veiligheidshuis zijn het Openbaar Ministerie, Korps Politie Aruba, Directie Sociale Zaken, Directie Voogdijraad, Reclassering, KIA, Bureau Slachtofferhulp, Bureau Sostenemi, Fundacion Guia Mi, FMAA (Fundacion pa Maneho di Adiccion), Respaldo, Wit Gele Kruis, Sociaal Psychiatrische Dienst, FCCA en Bureau Leerplicht. Daarnaast zijn er de flexibele partners zoals (bijvoorbeeld) Fundacion pa HendeMuher den Dificultad, Orthopedagogisch Centrum en Schoolmaatschappelijk werk.