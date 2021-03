Conferencia na Aruba riba tecnologia Aleman

ORANJESTAD – Diaranson dia 24 di maart 2021, ta estrena e proyecto di Smart Buildings for Sustainable CaribbeanIslands – Green Tech made in Germany pa medio di un conferencia virtual for di Renaissance Convention Center di 9.00 a.m.- 2.00 p.m. Expertonan di Alemania y otro islanan di Caribe, incluyendo Aruba, lo discuti e posibilidadnan y e potencialnan pa prijsnan rasonabel pa energia door di adopta tecnologianan sostenibel den casnan y edificio.

E consorcio aleman “German Green Technology Hub“ ta na Aruba di siman pasa pa hiba diferente combersacion na Aruba. E consorcio ta consisti di varios specialista Aleman den energia renobabel, eficiencia den energia y materialnan di construccion alternativo. Sigur, un tema interesante pacompanianan di construccion y desaroyadornan di proyecto paasina introduci sistemanan y tecnologianan nobo den proyectonan residencial y comercial.

E consorcio Aleman aki ta planea pa construi un Smart EnergyHouse den Smart Community Aruba como un showcase pa e region. E obhetivo ta pa mustra con productonan y tecnologianan Aleman por contribui na reduci e consumo di energia na Aruba y den Caribe. Entre otro, Smart EnergyHouse lo uza energia di solo, di biento y lo ekipa e sistemananpa fría, isola y ventila. E plan ta pa construi e Smart EnergyHouse na 2021 cu cooperacion estrecho di FCCA y otro stakeholders di Smart Community Aruba y tambe cu sosten di e Camara di Comercio Aleman-Hulandes.

E conferencia cu lo tuma lugar diaranson 24 di maart, lo enfoca riba tecnologianan cu hotel, oficina, aeropuerto, edificio y residencianan por incorpora. Participantenan lo por presencia oradornan y un panel di experto. Tambe lo tin un sesion di networking 1:1 cu e expertonan, otroparticipantenan, representantenan di gobierno y di companianan di Alemania y di Caribe.

Un biaha mas Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria (DEACI) ta aporta na e proyecto akicomo un partner di Camara di Comercio Aleman-Hulandesdesde 2018. DEACI ta invita empresarionan, inversionista y expertonan pa atende e conferencia sea en persona of online. Por registra na https://www.dnhk.org/veranstaltungen/details/german-green-technology-conference

Pa mas informacion, por tuma contacto cu Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria na 521-2419.