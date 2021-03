Rotaract Bake Sale 2021

Oranjestad – Miembro y boluntarionan di Rotaract Club of Aruba por mira atras riba un bake sale exitoso. Esaki tabatae prome biaha cu e club a organisa un bake sale pa recaudafondo pa asina por duna continuidad di tur nos proyecto nan pa nos comunidad.







Durante luna di februari tabata tin e periodo di pre-benta di e bake sale, unda tur miembro a yuda bende un total di mas di 700 ticket pa cos dushi. Rotaract Club of Aruba ta contento cu e apoyo y sosten ricibi for di comunidad pa cu e evento exitosoaki.

E aña aki tabata uno diferente, na cual nos no por a mira un evento grandi, pero si a logra recauda un parti di e fondo nan necesario den forma di un evento mas chikito y estilo “drive thru”.

Ademas di e benta di cos dushi, tambe nos tabata tin un sorteo di premio pa esnan cu a bin busca nan box di cos dushi. E premionan ta lo siguiente: un cadena di Swarovski, Gift certificate di Boolchand’s y Care-package di Aruba Aloe.

E Ganador nan di e sorteo ta:• Cadena di Swarovski : Melicent – Cake box ticket #162• Gift Certificate Boolchand’s: Randolph Oduber – Cookie box ticket #008• Care Package Aruba Aloe: Baz-RRR – Cookie box ticket#037• Care Package Aruba Aloe: Omar Arends – Cookie box ticket #066• Care Package Aruba Aloe: Ruth Brete – Cake box ticket #119• Care Package Aruba Aloe: Filomena Figaroa – Cake box ticket #120

Masha pabien na tur e ganadornan cu den e siguiente dianan lo wordo aserca pa por entrega e premionan.

Un danki di cursaon ta bai sigur na tur miembro di Rotaract Club of Aruba, specialmente na e comision encarga pa organisae evento aki. Alabes no por lubida e gran cooperacion y contribucion ricibi for di Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino, Tierra del Sol, The Cupcake Garden, Huchada Aruba, Amsterdam Manor Beach Resort y Bright Bakery Aruba, Boolchand’s Aruba, Grant Thornton, Shiva’s Gold & Gem, Royal Jewels & Diamonds, Kay’s Fine Jewelry y tambe KokOptica y sin lubida tur miembronan di prensa cu semper ta sostene nos proyectonan.

Rotaract Club of Aruba kier gradici pueblo di Aruba cu ta sostene tur nos proyectonan pa mas di 29 aña caba door di haciun donacion na un manera of otro. Hunto so nos por yuda otro y nos comunidad.

Por sigui e trabounan cu Rotaract ta haci via Facebook: Rotaract Club of Aruba of via Instagram: @rotaractaruba. Pa mas informacion di nos club por bishita www.rotaractaruba.com