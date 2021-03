Pa 11:17 central ta wordo notifica cu un otro atraco a tuma lugar e biaha aki na Ruiz Take Away.

Ta mustra cu ta mesun tres personanan mirando cu nan tin mes un discripcion cu esnan cu a comete e atraco un rato prome na Well Done Snack.

Na Ruiz Take Away nan lo a bay cu mas o menos afl 100,-

Atraco Team a presenta na tur dos lugar y diferente patruya di polis a cuminsa cu buskeda di e 3 atracadornan.

Ken cu a wak algo of sa algo jama e tiplijn di polis cu ta 11141.