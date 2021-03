Posted in

Dialuna marduga a asistencia di polis a ser pidi na un cas na Paradera pa un persona indesea, mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegada di e patruya na e sitio a atende cu un dama cu a declara cu su ex lo a bin bou influencia y causa molester pero pa ora polis a yega ya caba e a bandona e sitio. Polis a tuma nota di e incidente y a buska den sercania pero no a encontra nada particular.