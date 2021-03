Minister Glenbert Croes: FASE a trece paz y trankilidad den momento di total incertidumbre

Posted in

Dia cu Covid 19 a bati na nos porta 13 di Maart 2020, nos nunca a biba pensa e consecuencia desastroso cu esaki lo tabatin pa nos Pais.

Nos tabata testigo di desolacion total di nos careteranan. Un pais cu tabata brota di bida diripiente a wordo poni riba un “halt”. E consecuencia? Nos wowonan tabata testigo con negoshinan tras di negoshinan tabata paga nan luz pa semper. Mama y tatanan di famia di un dia pa otro sin nada, niun trabou, niun entrada, ningun manera pa por sustenta nan yiunan, corda nan mes.

Pa 19 di maart 2020 Minister Glenbert Croes a anuncia FASE, un alternativa temporario cu a trece alivio pa hopi famia aki na Aruba. Na mes momento e mandatario a introduci COVID Bijstand cu practicamente ta un proceso accelera pa por bin na remarca pa esaki.

E mandatario a transferi 750 mil florin di su presupuesto Ministerial pa Fundacion pa nos Comunidad cu e fin pa por yuda mas hopi hende cu ta posibel cu pakete di cuminda.

Pero apesar cu esaki en berdad tabata iniciativanan di Minister Glenbert Croes, tur esaki lo no tabata posibel SIN e sacrificio colectivo di e aparato gubernamental. Empleadonan publico, Minister- y Parlamentarionan ta entregando tur luna di nan salario desde april 2020, 12.6% y 25% respectivamente, pa por contribui cu un otro cu a perde tur cos. Y pa esaki Minister Glenbert Croes kier bisa bo danki y ta expresa su gratitud y orguyo na e pueblo aki. “Ora cu niun otro Pais mucho mas fuerte cu nos, no tabata sa kico pa haci, nos a tuma un decision y a tuma accion mesora pa yuda un prohimo. Y mi ta orguyoso, sumamente orguyoso di ta yiu di e Pueblo aki cu mesora a saca un man pa duna un ruman, cu no a ria pa yuda un otro cu a perde tur cos. Y mi ta ripitie: e sacrificio colectivo aki cu boso a haci lo causa bendicion na abundancia pa nos Pais.”