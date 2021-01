E ultimo dia pa paga impuesto di vehiculo di motor ta 1 di februari 2021

ORANJESTAD – E ultimo dia pa paga impuesto di vehiculo di motor di aña 2021 ta 1 di februari 2021. Aki ta

sigui mas informacion.

A duna 3 luna di tempo

Na final di november ultimo Departamento di Impuesto a introduci e sistema di pago parcial. E sistema aki ta permiti e contribuyentenan pa paga e impuesto delanta prome cu e fecha final yega pagando den mochi tur fin di luna. Esnan cu e haci uzo di e sistema di pago parcial a haya pues 3 luna di tempo pa haci e pago y esaki tawata algo cu a wordo masha hopi aprecia. Ta bon pa menciona cu e sistema di pago parcial no ta un areglo di pago.

Plach’i number

Departamento di Impuesto lo no bay otorga plachi di number nobo ni sticker pa aña 2021. Pues tur automobilista lo keda uza e plachinan cora cu blanco di aña 2020 den aña 2021.

Tarifa di impuesto

E tarifa di impuesto di vehiculo di motor di aña 2021 ta keda igual cu aña 2020. E contribuyentenan cu no ta corda e suma di impuesto cu mester paga, por consulta e comprobante di registracion di e vehiculo di motor cu el a ricibi di Departamento di Impuesto ora el a registra su vehiculo. Por download e app di Departamento di Impuesto tambe pa haya sa e suma di impuesto cu mester paga.

Costo di e plachinan

E contribuyentenan existente no tin mester di paga e costo di e plachinan, debi cu no tin plachi nobo pa aña 2021. E contribuyentenan nobo cu a caba di registra un auto y cu mester un number nobo, si mester paga e costo di e plachinan. E costo di e plachinan ta Afl.12 pa e plachinan grandi y Afl. 8 pa e plachinan chikito. Pa brommer e plachi ta costa Afl. 8.

Haci pago

Por haci e pago di impuesto online via banco, na e oficina principal na Camacuri, MFA Noord, MFA Paradera, MFA Santa Cruz, MFA Paradera of MFA Savaneta. Entrante 26 di januari proximo lo por haci pago di impuesto tambe na e oficina na San Nicolas situa den e edifico di Postkantoor San Nicolas.

Pa esnan cu ta haci pago na cualquier oficina di Departamento di Impuesto, mester tene cuenta cu por paga unicamente cu debit card. Solamente e personanan no-comerciante di edad 60+ por paga nan impuesto cu cash na Camacuri. Ta importante pa tene na cuenta cu no ta posibel pa paga e impuesto di aña 2021, si no a paga e impuesto di e aña(nan) anterior completamente.

Pago via banco

Pa e contribuyentenan cu ta paga online via banco, ta recomendabel pa haci uzo di e opcion “Bill Pay”. Di e forma ey por duna un descripcion detaya pa asina Departamento di Impuesto por registra e pago corectamente. Mester menciona e persoonsnummer, e periodo di pago y e number di plachi. E contribuyente ta duna e siguiente informacion: Persoonsnummer-periodo-number di plachi por ehempel: 50001234-1e halfjaar 2021-A92345

Si e contribuyente ta bay paga mas cu 1 number via banco, e mester haci un transaccion di pago separa pa cada plachi di number. No ta posibel pa paga un solo suma den un solo transaccion, debi cu esaki lo trece tardansa ora di procesa y aloca e pago.

Pidi recibo di pago online

Tur contribuyente cu haci pago via banco, por pidi e recibo di Departamento di Impuesto online via e link:

https://www.impuesto.aw/uw-digitale-formulieren-snel-en-gemakkelijk-online-invullen-en-verzenden

Despues ta scoge e opcion: Aanvraag kwitantie motorrijtuigbelasting. Departamento di Impuesto lo manda e recibo pa e contribuyente via e-mail.

Departamento di Impuesto ta recomenda pa haci pago online via Aruba Bank of Banco di Caribe, debi cu e transaccionnan di pago via e banconan aki ta pasa den e sistema di Departamento di Impuesto den un dia. Pagonan haci via otro banco ta tarda por lo menos 5 dia di trabou pa registra den e administracion di Departamento di Impuesto.

Boet pa incumplimento

Pagonan cu drenta despues di dia 1 di februari 2021 ta laat. Pagonan haci riba 1 di februari 2021 depues di e “cut-off time” di banco lo pasa pa e siguiente dia y ta wordo considera como laat. Pa e “cut-off time” di cada banco por consulta nan website. Den caso cu un contribuyente ta laat e lo tin cu paga tambe e boet pa incumplimento. E suma di e boet ta 50% di e suma cu no a wordo paga.

Ehempel: Impuesto pa aña Afl. 300 Impuesto pa mita aña Afl. 150

Si acaso no haci pago di e mita aña di Afl. 150 promer cu dia 1 di februari 2021, e boet pa incumplimento lo ta Afl. 75. Den e caso aki e cliente su debe pa e prome mita di aña 2021 lo ta Afl. 225.

Departamento di Impuesto ta recomenda pa haci e pago di impuesto mas lihe posibel y no warda te na ultimo momento. Pa mas informacion por consulta https://www.impuesto.aw/wanneer-moet-u- motorrijtuigbelasting-betalen

Gerencia di Departamento di Impuesto

19 di januari 2021