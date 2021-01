Un hoben di Bushiri y un otro di Dakota kier a regla nan problema banda di La Salle College

Posted in

Dialuna atardi a drenta informe di un pelea banda di La Salle College, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Varios patruya a bay y hasta e helicopter. Na yegada di e patruya nan no a haya ningun pelea pero si a mira 3 conocido sospechoso di cual 2 a core sconde mientras a papia cu un di nan cual ta di Bushiri y a declara cu e otro 2 hobennan a manda piedra riba dje polis buscando e otro 2 nan a bin topa cu un so di nan di Dakota kende a admiti cu nan tin problema cu otro. Polis a hala nan atencion y a core cu nan for di e sitio.