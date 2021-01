Accidente durante oranan di toque de queda unda 2 persona a queda deteni

Posted in

Diasabra anochi a drenta informe di un accidente cu un impacto basta fuerte na e cruzada Weststraat/Prof. Lorentzstraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e vehiculo cu tabata bini for di Weststraat no a para pa duna preferencia na e otro auto cu tabata bini den Prof. Lorentzstraat. Aunke e impacto tabata fuerte y e daño tabata bastante asina mes afortunadamente ningun hende a resulta herida. Pero mirando cu ta durante e orario di toque de queda 2 persona cu no por a mustra cu nan tin permiso pa ta riba caya polis a detene nan.