Atrobe assistencia na Marriott Surf Club e biaha aki pa supuesto ladronicia, problema entre pareha!

Diahuebs madruga a drenta informe di un caso di ladronicia na Marriott Surf Club, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki lo ta trata di un caso unda un turista lo a sali cu su maleta den e oranan ey di madruga un rato prome y parce cu e lo horta algo for di den e camber di e hotel. Mientras cu polis tabata atendiendo cu e security e turista lo a pasa den un auto blanco, polis a core sali wak si nan ta haya e persona. Ora polis a para e persona aki a bin resulta cu e securitynan mes no sa kiko a pasa, nan kiermeen e persona lo mester a sali for di su camber y bandona e hotel pero e ora ey e persona ey a bolbe bek na e hotel. Polis a bay check cu e supervisor pa wak kiko exactamente a pasa. Despues e security ta bisa cu e persona aki lo mester a haya problema y mester a haci algo. Polisnan a bay hunto cu security na e camber pa controla. Na nan yegada na e camber a bin descubri cu aki ta trata di un problema di pareha cu a cuminza e anochi promer caba unda unda e dama pareha a haya un mensahe y e muher a rabia y e homber lo a coy poco pertenencia di e muher y a tire na awa. Ora polis a papia cu e homber esaki a saca e cosnan di e muher y a dune nan bek y hotel a pone e pareha den camber separa y den oranan di dia nan lo papia nan asunto wak si lo regresa bek cu otro. Segun e dama nan ta kedando for di september aña pasa na Hilton y e homber lo kier a tira su curpa for di balcon. Pues no ta prome biaha cu nan tin problema cu nan relacion .