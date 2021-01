Irene Croes, Voorzitter actiecomité y veterinairo official: DESDE APERTURA DI CENTRO DI CONTROL DI CACHO, 218 CACHO A WORDO TRECI NA E SITIO

“CCC ta traha duro pa brinda e cachonan aki un miho bida y hasta yuda nan haya un famia pa stima nan”

Na aña 2019, Minister President Evelyn Wever-Croes a haci un peticion na un comision di conseho cu a diseña -special pa Aruba su situacion – un Plan Nacional pa maneha e populaciondi cacho. Prome di juli 2020 e comision di accion a inaugura e Centro di Control di Cacho.

E centro aki ta special pa autoridad por tin un caminda pa dunaun dak temporario na cachonan cu mester wordo confisca door di abuso of negligencia, pero e centro ta yuda tambe den controla e populacion door cu hendenan por trece nan mascotanan indesea of cachonan cu ta parce di no tin un doño.

Compara cu antes, awo si e luga aki ta wordo maneha. Door di esey hende no por simplemente dump nan animalnan mas na e sitio, door cu mester yena un declaracion cu motibo di kier hacidistancia di e cacho. Aunke, de bes en cuando, si en caso yegaprome cu e luga wordo habri, toch sa dump mascotanan dilanti e luga. A yega di haya cria di pushi den caha of cacho mara namata of na meter di awa. No ta tur cria di pushi a sobrebibi door cu un cacho den besindario cu no ta wordo teni den cura a atacay mata varios di nan.

Desde cu e centro a wordo inaugura un total di 218 cacho a wordo treci na e sitio. 104 di e cachonan aki mester a wordoponi drumi. E otro 114 cachonan a wordo adopta na e centromes, of a wordo tuma door di otro fundacionnan y mientrastantoa logra haya un hogar of ainda ta buscando un cas definitivo pa nan. E cantidad aki ta tiki compara cu locual tawata wordo trecina e mesun sitio aki den e añanan anterior cual semper tawataden miles.

Manera e nomber ta bisa, e ta un centro pa controla e populaciondi cacho. Asina mes algun pushi a logra wordo rescata door di algun fundacion, pero un cantidad grandi di pushi a wordo ponidrumi. Hopi mas cu cacho.

Pa e aña 2021 lo sigui pone atencion na doñonan irresponsabelcu e meta pa sigui baha e cantidad di cachonan cu ta wordo trecina e Centro di Control di Cacho door di nan propio doño, y/of pa baha e cantidad di cachonan cu ta wordo benta den mondi. Tambe lo pone mas atencion na adopcion, pero tambe nasterilisacion di nos mascotanan. Cacho y pushi!

Un danki grandi ta bay na tur fundacion cu pa varios aña caba ta yudando cu e problematica.

Ta pidi encarecidamente pa trece mascotanan den orario cu esuncu trece lo por wordo atendi. Asina ta evita cu nan ta perde nan bida innecesariamente.