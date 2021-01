Afpakteam ta bolbe pone beslag riba placa grandi na Airport / Afpakteam neemt opnieuw groot geldbedrag in beslag op het vliegveld

Aduana a detene ayera durante un control na aeropuerto internacional Reina Beatrix un pasahero femenino cu tabata viahando pa Republica Dominicana. E pasahero aki a keda sin meld cu e tabatin mas cu 35.000 Dollar den su posesion. E placa a wordo tuma den beslag y e persona a wordo entrega na Polis. E ta wordo sospecha di labamento di placa y keda sin meld un suma grandi di placa.

E placa cu wordo tuma den beslag lo wordo poni den e Fondo di Combati Criminalidad (Criminaliteitsbestrijdingsfonds) y lo wordo usa pa combatimento di crimen na Aruba.

Afpakteam ta un cooperacion entre Ministerio Publico, Cuerpo Policial di Aruba, Aduana, Fiot (Fiscale inlichtingen- en opsporingsteam) di Departamento di Impuesto (DIMP), FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, Marechaussee (KMar), Kustwacht di Aruba, Meldpunt (Ongebruikelijke Transacties) y RST. Cu tips y señalnan di labamento di placa por contact Afpakteam via afpakteam@kparuba.com of yama tiplijn na 11141.

Afpakteam neemt opnieuw groot geldbedrag in beslag op het vliegveld

De Douane hield gisteren tijdens een controle op de internationale luchthaven Koningin Beatrix een vrouwelijke reiziger aan die onderweg was naar de Dominicaanse Republiek. De vrouw had nagelaten te melden dat zij meer dan $ 35.000 in haar bezit had. Het geld werd in beslag genomen en de reiziger aan de Politie overgedragen. Zij wordt verdacht van witwassen en het niet melden van een grote som geld.

Het in beslag genomen geld zal worden afgestort in het Criminaliteitsbestrijdingsfonds en worden aangewend ter bevordering van de bestrijding van criminaliteit in Aruba.

Het Afpakteam is een samenwerkingsverband van het Openbaar Ministerie (OM), het Korps Politie Aruba (KPA), de Douane, het Fiscale inlichtingen- en opsporingsteam (F.i.o.t.) van het Departamento di Impuesto (DIMP), de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Kustwacht Steunpunt Aruba, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (Meldpunt) en het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Met tips en (witwas) signalen kan het Afpakteam per mail worden benaderd via afpakteam@kparuba.com of de tiplijn (11141).