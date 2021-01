“Aruba One Happy Island Lions Club ta yama bon bini na tres miembro Lion nobo: “Judith Werleman, Rosalinda Franken y Sherwin Donata”

Posted in

ORANJESTAD – Durante un celebracion special den un grupo masha limita pa motibo di e pandemia Covid19 na final luna di december, Directiva y Miembronan di Aruba One Happy Island Lions Club cu sumo placer a yama bon bini na tres miembro nobo, ta trata aki di Sra. Judith Werleman, Sra. Rosalinda Franken y Sr. Sherwin Donata. E tres miembro Lion nobo a wordo instala pa Presidente Fellow Lion Junior Arends, kende a wordo asisti pa PDG Fellow Lion Doris Lacle de Eugenio.











Fellow Lion Judith Werleman a demostra su interes den servicio humanitario y su deseo pa yuda esnan den comunidad cu ta den necesidad y personanan special. E ta director su propio compania di Real Estate. E sponsor member ta Fellow Lion Eugene Dubero. Fellow Lion Rosalinda Franken ta un persona hopi activo y cu pasion pa servicio comunitario. Eta labora den sector priva. E sponsor member ta Fellow Lion Carla Martinus. Por ultimo a wordo instala Fellow Lion Sherwin Donata kende ta un persona cu pa basta tempo caba ta coopera y yuda Aruba One Happy Island Lions Club den varios actividad y ta doño di Radio Latina 92.3 Tu FM. E sponsor member ta Fellow Lion Junior Arends. Despues di un periodo como invitado di Aruba One Happy Island Lions Club caminda nan a participa den varios actividad y demostra nan interes dunando di nan parti pa sirbi nos comunidad, Aruba One Happy Island a aproba e tres miembronan nobo pa wordo instala como miembro di nos organisacion.

Miembrecia di Lions Club ta bay segun invitacion y ta un miembro di Lions Club ta un previlegio mirando cu bo ta forma parti e organisacion di clubnan di servicio activo mas grandi na mundo, un grupo di mas di 1.4 miyon homber- y muhernan di mas di 48 mil club den 200 pais y areanan geografico rond mundo, cual ta dedica na haci un diferencia. Como miembronan di nos organisacion, Fl. Judith Werleman, Fl. Rosalinda Franken y Fl. Sherwin Donata lo yuda nos club yega na esnan den den mas necesidad den nos comunidad, experencia y biba e bunita di haci trabao boluntario. Ademas e ta e oportunidad pa perfecciona liderazgo, comunicacion y abilidadnan organisatorio. Como miembro di Lions Club bo lo por desaroya amistadnan cu ta dura pa bida largo, conoce Lionnan di otro skinanan di mundo y contribui cu ideanan cu lo yuda contribui na e necesidadnan di nos comunidad.

Aruba One Happy Island Lions Club a wordo funda dia 16 di juni 2017 y desde su inicio a bin ta sirbi esnan den necesidad den nos comunidad di Aruba cu proyectonan manera e.o. Adoptacion di Plastic Beach, Aruba Reef Care Beach Clean-up. Tambe proyectonan comunitario manera yuda y trece alegria na nos grandinan den Cas di Anciano, Presentacion escolar pa concientiza nos muchanan y comunidad riba e malesa di Diabetes, Actividad pa nos personanan special, Campaña promocion pa un Trafico

Sigur, Aruba Doet, Blood Donor Drive, Charlanan Publico riba Concientizacion, Colecta productonan pa esnan den necesidad, Reparti regalo pa muchanan den necesidad y Sight First: Coleccion di monturanan di bril pa esnan den necesidad y concientisacion y prevencion riba e virus di Covid19. Aruba One Happy Island Lions Club ta comprometi pa haci e trabaonan di servicio humanitario di Lions Club International na nos comunidad.

Un biaha mas pabien y bon bini na Fellow Lion Judith Werleman, Fellow Lion Rosalinda Franken, y Fellow Lion Sherwin Donata, hopi exito como miembro di Aruba One Happy Island Lions Club. Un danki na Fellow Lion Eugene Dubero cu a pone su residencia disponibel, High Performance pa sonido y luz y tur cu a coopera pa por a haci e evento posibel y cumpliendo cu e protocol di e Covid19.