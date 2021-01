Polis a detene turista cu a insulta y menasa polisnan

E turista tabata bao influencia di un of otro substancia, e no por a para drechi y tabata blo cay riba tur e mesanan.

Dialuna anochi a drenta informe di cu tin un turista bastante bao influencia y tabata blo cay dal riba mesa etcetera na un nightclub na The Village, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Como cu un unidad di K9 tabata cerca ela yega prome y a topa e situacion unda cu e security di e nightclub a saca e turista for di e lugar ya cu e no por a para drechi riba su pianan y tabata blo cay riba tur e mesanan. Ora cu e oficial di k9 a tuma over e turista kende lo tabata bao influencia di un of otro substancia, e turista tabata basta cansa, eynan mesora nan a detene y esaki no a bay facil ya cu ela cuminza na insulta te na menasa polis. A pidi solicita presencia di e transporte pa detenidonan pa asina hib’e na warda di polis pa e pasa su wayaba.