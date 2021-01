PLAN DIABOLICO PA CABA CU SERLIMAR TA BOLBE MIRA LUZ DI DIA

Den Amigoe di Aruba nos por a tuma nota di un declaracion di e director saliente di Serlimar. E linea cora den e entrevista aki ta bisto. Serlimar NO mag di keda existi. For añanan 1999-2001, gobierno di AVP-OLA a hiba un maneho pa desangra Serlimar. Nos tur por corda Aruba Bunita NV cu lo mester a bin, pa al final e compania estatal aki bay den man priva y awor ta parce cu e plan aki atrobe ta hayando bida.

Na 2009 a laga un Serlimar riba pia, na unda sr. Nicolas a hiba un maneho responsabel. Te hasta un plakaat ela haya p’esaki. Pero e gobierno di AVP a haya ta necesario pa massacra tanto ImSan como Serlimar pa motibonan politico partidista. A elabora un plan macabro pa boycot e proyecto di Bouldin & Lawson (B&L), loke a costa Aruba y Hulanda, cu a co-sponsor e proyecto, masha hopi placa. Al final a core cu sr. Nicolas pasobra kizas e tabata stroba pa ehecuta e plan original esta: CABA cu Serlimar!

Ta di lamenta cu B&L a ser boycotea, pasobra e lo a nifica un alivio directo pa e bario di Parkietenbos y comienso di un maneho duradero, structural, realistico y pagabel. Na 2017 pueblo a spera un paro total di e desangramento di Serlimar, pero un biaha mas a wordo desapunta. E derochamento y corupcion den Serlimar a haya hasta un dimension extra. A faborese sponsor di partido di minister Otmar Oduber sin escrupulo, cu proyectonan dudoso sin ningun tipo di destaho publico. E culminacion mester a bira compra di un incinirator chikito. Aki si mester a cumpli cu e deber pa ehecuta un destaho publico. Na prome lugar pasobra e suma tabata demasiado halto, pero e motibo principal tabata ta cu e ex-minister tabata tin mester di e apoyo di parlamento pa un inversion grandi pa Serlimar.

Pa tapa wowo di e partidonan cu a conforma e coalicion, a laga B&L bin cu un propuesta pa rehabilitacion di e planta na Dump. Masha liher sinembargo y sin ningun tipo di splicacion, a cuminsa e procose pa DESMANTELA e planta. E incinirator chikito pa colmo te cu dia di awe NO ta funcionando. E dump ta keda duna e habitantenan di e bario molester y Serlimar ta na punto di bati bancarota. Corupcion di dia cla y tur esaki cu sosten y apoyo di e gabinete POREDmep y Parlamento.

Di e entrevista cu e director saliente y for di raportnan, nos pueblo por a haya un bon bista di e debenan cu a crece di un forma desproporcional bou e maneho di Otmar Oduber. Raportnan a mustra cu e debe di Serlimar desde 2015, particularmente bou e maneho di O.O., a bira 4 biaha mas hopi!! Den e despacho no tabata tin niun alma cu por a lanta un “red-flag” pa para e rumbo cu Serlimar tabata tuma? Of eyden tambe tin hendenan cu a bira nan cara pa nan propio “ego”?

Nos ta spera cu e “handpicked” ex-director “basha” abou cu ta for di ken e tabata sigui instruccion! E entrevista a haci UPP hopi curioso pa sa unda e solucionnan y maneho di desperdicio en general na Aruba a keda? Kico a hasi cu raport di PAHO, no tin ningun problema mas di salud riba dump? Unda e critica contra ex-minister Lopez-Tromp a keda? A bay te hasta asina leeuw di peca cu nos leynan y custumbernan pa baha sra. Lopez-Tromp. Pero keto bay cos ta frega den Serlimar. Kico e remplasante di sra. Lopez-Tromp a haci desde cu a tuma e encargo over? NADA. Mester conclui por ta cu e minister presidente atrobe ta hinca su cabez den tera pa proteha O.O? Pakico e director Koopmans a retira? Falta di sosten of tin miedo pa mas puito mira luz di dia? Con a para cu e investigacionnan riba tur e corupcionnan den Serlimar? Awor diripente no tin prioridad? Despues di mas di 3 aña nada. Hopi promesa a wordo haci, pero e unico asunto concreto di e gobierno POREDmep ta cu a entrega nos autonomia riba TUR tereno.

Ta surgi e pregunta pakico gobierno a prefera di abstene na cumpli cu e promesanan pa sanea Serlimar y ehecuta un plan integral pa maneho di desperdicio na Aruba prome cu elecion. E pregunta sinembargo mas cardinal ta kico ta pensa di haci cu Serlimar. Lo bay inverti den e compania of tin otro intencion cu Serlimar? Ta kendenan lo wordo hiba pa e altar di sacrificio, ambtenaarnan cu ta traha den Serlimar pa hopi tempo caba of kier proteha esnan nombra durante e gobierno AVPOR y esunnan nombra dor di O.O.?

UPP ta un partido Social Democrata y den bista di esaki nos ta kere cu e tareanan di Serlimar ta un responsabilidad di gobierno. Nos ta spera cu esnan cu ta grita cu nan tambe ta social democrata para pa e principio aki y no laga posicion di minister of parlamentario un biaha mas prevalece riba e interes general. Serlimar no por bay den mannan priva, mescos cu WEB, Elmar of Setar NO por bay den mannan priva. Y no por permiti pa laga ni RAFT ni COHO impone esaki!!

Ta p’esey aña 2021 ta e aña di REVANCHA riba a maneho di e ultimo decennia. Mester ta e aña pa nos RECONKISTA nos Klompi di diamanta, por medio di e REBOOT 2.0, marando mannan di e politiconan, pa asina crea un MANECE NOBO PA ARUBA!

Lider di UPP

Booshi Wever

11 januari 2021