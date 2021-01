Pashent di Respaldo Clarificacion

Antes hopi biaha tabata wordo skirbi “pashent di PAAZ”. E ta duidelijk cu poco poco periodistanan ta na altura cu PAAZ no ta existi mas, y awor mas y mas bo ta wak “pashent di Respaldo”.

“P.A.A.Z. Pashent benta canto di caminda dilanti su porta di cas”

“Yiu homber pashent di PAAZ di remate”

“Pashent di PAAZ a comete destruccion di auto Diasabra”

“Yiu paciente di Respaldo bao influencia di alcohol y droga a joyride auto di su mama”

“Pa puro coincidencia casi mesun ora 2 cliente di Respaldo tabata envolvi den accidente un na Oranjestad y e otro na Paradera”

“Cliente di Respaldo cu actonan sospechoso cerca di cas di Gobernador”

Como grupo di psikiatra cada biaha cu nos lesa den corant of wak den social media algo di un “Pashent di Respaldo” nos ta informa otro pa asina por tuma accion si ta necesario. Pa nos sorpresa hopi biaha no ta trata di un pashent di Respaldo.

Ken anto ta e hendenan cu ta wordo considera door di periodistanan como pashent di Respaldo? Ta parce cu cada hende cu por lo menos un biaha den su bida a wordo admiti na Respaldo of tabatin contacto cu un trahado di Respaldo ta wordo considera como pashent di Respaldo. Aunke cu despues di 1 of 2 dia e persona a bay cas bek of despues di un par di cita a referi e persona bek cerca su dokter di cas paso a constata cu no tin un problema mental, toch ta parse cu pa resto di su bida prensa ta keda wak e persona como un pashent di Respaldo. De bez en cuando e hecho cu un persona ta actua straño ta suficiente pa nombre como pashent di Respaldo sin cu nunca e tabatin contacto cu Respaldo.

Hasta si e persona cu a haci algo ta un pashent di Respaldo, dicon e ta asina importante pa esaki wordo skirbi den corant of ariba social media? Cuanto biaha ta wordo skirbi cu e ta un pashent di cardiologo, of di Orthoclinic of di Gyneacologia? Kico ta nifica pa ta “un pashent di Respaldo”? Esey ta nifica cu e persona ta asina malo cu e no sa kico e ta haci y dus mester tin consideracion cu ne? Of e ta nifica cu e ta un hende cu no ta bon di su cabes, dus un hende extra peligroso? Si e ta un pashent di Respaldo y si su problema mental a conduci pa e a haci un crimen, esey ta na e Hues pa dicidi y no na niun hende mas.

E hecho cu asina facil ta wordo poni “pashent di Respaldo” ta parse manera cu e ta un custumber, paso nos no ta wak niun balor añadi pa pone esey. E tristo di e custumber aki ta cu asina ta pone un stempel hopi negativo ariba pashentnan di Respaldo y Respaldo como fundacion. E ta comprendibel e ora ey dicon, con malo cu un hende por ta y con hopi e mester ayudo, e ultimo caminda cu e lo kier bay ta na Respaldo, paso e ora ey e tambe ta bira un pashent di Respaldo, si, mescos cu esun cu ta drumi dilanti porta, of esun cu ta bira di remate of esun cu ta comete destruccion etc. etc.

Door di keda usa e stempel “pashent di Respaldo” riba hendenan cu ta comete un crimen nos ta yuda tene un stigma riba hendenan cu problema mental. Respaldo policlinicamente ta trata 700 mucha (y nan famia) y mas o menos 1800 adulto pa aña. Mas o menos 200 hende ta wordo admiti tur aña den e clinica di Respaldo. Nos no mester lubida cu mas o menos 20% di e poblacion ta bira depresivo den transcurso di nan bida. Y por yega un momento cu cada un di nos por beneficia di un tratamento psikiatrico/psicoterapeutico. Pashent di Respaldo bo ta haya nan tur caminda: juffrouw of meneer di scol, adictonan ambulante, director, polis, abogado, politico, ambtenaar, empresario, ama di cas, dokter, hende sin trabou, periodista etc. etc. Bo bisiña, bo amigo, bo ruman, bo mama, bo tata, bo mes por ta of bira un pashent di Respaldo!

Asina ta please ban uni forsa, pa bringa pa kita e stigma cu tin ariba hendenan cu problema mental. No skirbi cerca hendenan cu a comete crimen of a stroba e ordo cu nan ta pashent di Respaldo!

Dr. Nathalie Kingsale den nomber di e Vakgroep di psikiatra di FSMA Respaldo

