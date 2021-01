Team di arresto a detene sospechoso hoben cu 2 siman pasa a tira un persona den pia na Dakota.

Diasabra den oranan di atardi e team di arresto despues di a haya autorizacion pa detene un hoben sospechoso pero peligroso debi cu e ta cana arma moviendo riba caminda y siguiendo e sospechoso, e team di arresto den un forma tactico a logra detene e sospechoso aki cu riba segundo Pasco (26 december 2020) a tira un persona cu un arma di candela y e projectil a dal e victima den pia. E victima y tambe testigonan a declara ken e sospechoso ta y den ki auto e ta move unda e ta biba etc. etc. Recherche a buske pero no a logra hay’e. Riba dia 29 di december recherchenan a logra localisa e auto di e sospechoso para net na e sitio cu menos ta pensa, e tabata staciona sin ningun number riba e plein pabao di warda di polis Oranjestad. Riba peticion di e recherchenan di distrito 1 Oranjestad a ser pidi pa nos no publica nada ainda te ora nan detene e sospechoso pa no daña e investigacion.