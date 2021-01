“Roulette ta Bek” na Garage Centraal Aruba

ORANJESTAD – Un di e elementonan mas popular di e reciente promocion di “Fin di Aña na Centraal” ta bek cuminsando for di awor, den forma di “Roulette Ta Bek”.

Manera e nomber ta indica, e promocion ta encera cu tur esnan cu cumpra un auto nobo of segunda mano lo tin e oportunidad di bai na e roulette den showroom, cu e posibilidad di gana te cu Afl. 750 pa consumo sea na Do It Center of Super Food. Di e manera aki Garage Centraal Aruba ta busca pa ofrece un nivel di ayudo adicional pa cuminsamento di aña pa esnan cu ta tuma e decision di check nan auto nobo of segunda mano na Garage Centraal Aruba.

E stock di autonan disponibel na Garage Centraal Aruba ta hopi completo, cu variacion di autonan nobo Hyundai, Isuzu cu Volkswagen disponibel. Esakinan ta marcanan cu nivel di calidad halto, y nan ta conta cu respaldo solido di servicio na Garage Centraal Aruba, cu tecniconan certifica dor di e fabricantenan.

Tin ademas autonan cu prijsnan special. Por tanto e recomendacion ta pa pasa bishita e showroom di Garage Centraal. Independientemente di ki sorto di auto ta necesario, of di cua ta e budget, tin un bon posibilidad cu Garage Centraal Aruba lo tin e auto adecuado.

Autonan segundai mano tambe ta inclui den e promocion di “Roulette Ta Bek. Fuera di e variacion amplio di autonan disponibel, tur cu chequeo mecanico, autonan segunda mano tin cobertura di garantia te cu 2 luna. Mas ainda, autonan califica Hyundai cu Isuzu ta ofrece e beneficio di e programa di garantia “Centraal Certified”, cual ta ofrece un garantia di 3 luna “Bumper-to-Bumper”, cual ta e mes un nivel di garantia di un auto nobo. Tur esaki ta ofrece mas trankilidad pa esnan cu busca un auto segunda mano na Garage Centraal Aruba.

E invitacion ta keda na un y tur pa pasa probecha di e specials disponibel, y haci uso di e Roulette pa gana un Gift Card di te cu Afl. 750 na Garage Centraal Aruba.