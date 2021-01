Minister Xiomara Maduro ta informa: Presupuesto di Pais Aruba pa aña 2021 ta premira pa yega Parlamento fin di februari

Posted in

Ta warda riba conseho di CAFT y Raad van Advies prome cu entrega na Parlamento

ORANJESTAD – Normalmente Presupuesto di Pais Aruba mester wordo entrega na Parlamento di Aruba prome cu dia 1 di september di e aña prome. No ta tur aña Gobierno ta logra entrega e Presupuesto na tempo. Pa esaki tin diferente motibo pa cual ta traha pa trece mehoracion pa asina por agilisa e proceso presupuestario di nos Pais pa por cumpli e terminonan stipula den nos Ley di Comptabilidad. E biaha aki mester remarca cu e retonan cu COVID19 a trece cune, por ehempel, e medida di shelter in place, e negosacion cu Hulanda y e hecho cu ta keda dificil pa calcula e impacto economico di un pandemia, a afecta e proceso presupuestario y a trece un retraso grandi cune. Pa e motibo aki Gobierno no por a entrega e Presupuesto na tempo y ta premira cu Presupuesto 2021 lo yega Parlamento di Aruba pa fin di februari.

Ta wardando conseho di CAFT pa despues por bay Raad van Advies prome cu entrega na Parlamento

Minister Maduro ta informa cu Presupuesto 2021 tabata cla na comienso di december 2020, pero a opta pa warda pa haci algun cambio basa riba e calculo economico mas reciente, prome cu manda e Presupuesto pa conseho na CAFT. Na e momentonan aki Gobierno ta wardando riba e conseho di CAFT, pa asina despues por manda esaki hunto cu e concepto di Presupuesto 2021 pa Raad van Advies pa nan conseho. Pa fin di februari Gobierno ta premira cu lo por ricibi e conseho di Raad van Advies pa asina por manda e concepto di ley di Presupuesto 2021 pa Parlamento di Aruba pa su debate y aprobacion.