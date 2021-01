E afamado verkeersdrempelnan muchu halto traha ta ocasiona daño na vehiculonan.

Den e ultimo añanan mas y mas verkeersdrempel ta ser traha, esaki sin tene na cuenta cu e regulacion di e grandura, hanchura ni haltura pa traha esakinan. Tin algun plat pero tin otronan asina hopi halto cu ta causa daño severo cu tempo na e autonan. E gastonan aki ta costa placa y no por justifica e dañonan na e shocks, supportnan ni tampoco e stabilizersnan a largo plazo. No ta tur auto ta core duro pero ya justo no por keda paga pa pecador, si coremento di auto cu velocidad halto ta e problema pone control policial na diferente dia y ora anto esnan cu ta core duro duna nan un boet basta halto. Si D.O.W. no stop di pone e drempelnan aki pronto, Aruba lo bira full un isla di drempel so riba tur caya!