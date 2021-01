Posted in

Diasabra madruga polisnan atento a pasa den Zandstraat y a tuma nota di cu tin un plas di awa ta core for di un adres den e caya ey y cu ta core bay na un riool. Ora a bay check a bin nota cu e awa aki ta sai for di un cura y a drenta e cura pa wak si ta lubida a lubida di sera e kraanchi of kibra. Polis a bati na e bentana y a informa e habitante di e situacion y a sera e meter di awa.