Posted in

Diabierna anochi un di nos colaboradornan a logra capta momento cu un auto ta bayendo pabao den direccion prohibi den J.G. Emanstraatna e momento ey caba 2 otro chauffeur a indica na e chauffeur ey cu e ta bayendo den direccion prohibi. Na e di 3 chauffeur ela bira y cambia di direccion. No ta conosi si e chauffeur ey tabata bao influencia of no sa e caminda pero hecho ta cu e tabata forma un peliger pa trafico.