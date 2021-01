2021 UN AÑA DI REFLEXION Y RECONKISTA DI NOS PATRIMONIO NACIONAL: E KLOMPI DIAMANTA!

Mundo henter a biba e momento cu e capital di e pais norte americano (USA), cu ta considera su mes e simbolo di democracia,a wordo agredi pa un grupo di fanaticonan di e actual presidente Mericano. E argumento principal ta cu e eleccion pa presidente di Merca no a sosode di un forma legitimo. Hopi di nos lo desaproba e accion y lo considera esnan cu a participa persona sin escrupulo. Con bin un pueblo culto manera esun di Merca por a yega na actonan repudiabel asina? Den historia tin mas ehempel. Un pueblo culto, manera esun aleman, a colabora den e holocausto cu a sosode durante Segunda Guerra mundial. Na Aruba recientemente nos propio democracia a wordo trapa, ora cu e Presidente di Parlamento di Aruba ta hasi su mes culpabel na actonan penal na momento cu ta laga parlamentario cu NO ta den sala vota y pa colmo apoya pa 10 parlamentarionan y e Ministro Presidente di Aruba. Y ningun musca a bula.

Mester semper y bou tur circunstancia desaproba y condena actonan di agresion contra hende, contra nos institutonan of contra nos reglanan y custumbernan consitucional y parlamentario! Nos por diferencia di opinion, pero historia a mustra cu agresion nunca a resulta den un solucion duradero y realistico. Wowo a habri despues di e pesadia cu a tuma lugar na Merca. Esnan cu a fomenta discordia a busca tur sorto di manera pa distancia nan mes y trata na laba nan man den inocencia manera Pontio Pilato. Diripente ta mustra riba e politica di polarisacion y division como e culpabel mayor, lubidando cu nan mes a coopera pa crea un ambiente toxico y explosivo.

E motibo pa trece e acontecimiento Mericano padilanti ta, pasobra politica durante e ultimo 11 aña tambe a crea un ambiente toxico cu no solamente a percura pa polarisacion y division, pero a percura pa entregamento di nos autonomia. Desde januari 2021 nos NO ta “baas” den nos mesun cas mas. Pa un periodo largo, manera sr. Knops a laga sa, nos lo bay na “RUDIA” pa cumpli cu e maneho imponí pa e instituto Hulandes COHO. Por ta nos lo a spera cu nos politiconan a siña nan les, pero lo contrario ta sosode. Mas cu nunca polarisacion ta sigui wordo fomenta.

Mientras cu e gobierno actual ta declara aña 2021 como e “aña di recuperacion”, nos por scucha tambe un miembro di parlamento di e partido berde declara cu 2021 lo ta e “aña di liberacion”!

Mientras e gobierno actual ta mira cu 2021 mester trata na recupera no e aña perdi, sino e gobernacion perdi aki, e partido di oposicion ta mira mas e liberacion, como un liberacion di e gobierno actual.

E parlamentario berde a sigui su discurso mustrando riba e tantisimo logronan di su 8 añanan di gobernacion, pero ela “lubida” deliberadamente e logro mas grandi su gobierno, esta e “KB” cu nan a haya como corona di tur e proyectonan corupto cu a ser ehecuta y cu a hinca Aruba den un desaster financiero, social y economico. Na mes momento esaki de marca e comienzo di entrego di nos autonomia, cu binimento di Cft y despues CAft.

Di otro banda e miembronan di e partidonan den coalicion no a perde pa gana pa mustra, despues di mas di 3 aña, riba e desaster di e gobierno anterior. Pero remarcabel ta sinembargo cu no ta dedica ningun palabra na mustra riba e logronan di e gobierno actual. Nan no por! Pasobra e unico “logro” ta e corona cu nan a ricibi door di mal gobernacion, esta ” ENTREGA” di nos autonomia.

Nos pueblo no por permiti gobernacion ni di signatura geel ni berde di e ultimo decennia sigui, pasobra ta nan ta e culpabel mayor cu nos pueblo ta meti den un camisa “de once varas”. No mas mal gobernacion, no mas mentira, no mas corrupcion,no mas manipulacion y no mas entregamento di nos autonomia. Cu e acuerdo traicionero y strangulante e gobierno POREDmep a percura cu Aruba y su pueblo lo mester bay usa un “garoti” pa por biba na rudia!

Den e compromiso di UPP ancla den e REBOOT 2.0, nos lo percura cu dentro di 3 aña Aruba y su pueblo lo biba back riba pia, door di mara mannan di e politiconan, introduciendo delaster un regla estricto di Bon Gobernacion. E introducion di e reglanan no lo sosode di un forma fragmenta pero como un “cluster” cu lo percura pa e NORMAL NOBO cu lo conta na prome lugar pa e politiconan.

Pa nos por tin un aña di “recuperacion” y di “liberacion”, nos mester tin un reconkista prome di nos “klompi di diamante”, esta nos Status Aparte, y nos Aruba, cu danki na e gobernacionnan di e ultimo DIEZUN AÑANAN a bay of ta bayendo perdi! Esaki no dor di polarisa y dividi pero dor di goberna drechi pa mustra mundo henter cu nos ta “MERECEDOR” di nos derecho di autodeterminacion cu a bay perdi danki na falta di CONFIANSA! Y sosteniendo e idea di e REBOOT 2.0, cu ta e comienso nobo, e amanecer nobo, nos por yega na “reconkista” nos patrimonio nacional bek!

“TA E PUEBLO SO POR SALBA E PUEBLO”!

Lider di UPP

Booshi Wever

8 januari 2021