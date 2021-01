Ladronnan di auto y hortamento for di auto ta activo den e dianan aki durante madruga na Tanki Leendert

Diabierna mainta a drenta informe di un caso di ladronicia for di un auto na Tanki Leendert, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un caso unda den oranan di anochi pa madruga ladronnan a forza un auto habri e hood y bay cu e bateria di e auto para dilanti e cas. Como cu ayera tambe nan a destrui bentana drenta den un Toyota Yaris no mucho leu for di eynan ta crea e impresion manera cu lo tin un of mas ladron activo den e area specifico aki di Tanki Leendert.