Dos pasahero gara na Airport cu sumagrandi di placa / Twee reizigers gesnapt op het vliegveld met grote som geld

Ayera na Aeropuerto internacional Reina Beatrix, Aduana a para dos pasahero pa control. Nan tabata bolbiendo Aruba desdeColombia. E pasaheronan, un homber y un muher, a keda sin meld na Aduana cu nan tabatin mas di 24.000 Dollar cu nan. Eplaca tabata scondi den un zapato y un maleta. E personanan a wordo entrega na Polis. E placa a wordo tuma den beslag.

Tur beslag lo wordo hinca den e Fondo di Combati Criminalidad(Criminaliteitsbestrijdingsfonds). Placa di e fondo aki ta wordousa pa bringa criminalidad y ta cay directamente na bienestar di Aruba. Di e manera aki Afpakteam ta aporta na e fondo.

Afpakteam ta den cooperacion cu Ministerio Publico, CuerpoPolicial di Aruba, Aduana, Fiot (Fiscale inlichtingen- en opsporingsteam) di Departamento di Impuesto (DIMP), FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, Marechaussee (KMar), Kustwacht di Aruba, Meldpunt (Ongebruikelijke Transacties) y RST. Por acerca Afpakteam cu informaciontocante señalnan di labamento di placa via mail: afpakteam@kparuba.com of via tiplijn: 11141.

Twee reizigers gesnapt op het vliegveld met grote som geld

De Douane controleerde gisteren op de internationale luchthaven Koningin Beatrix twee reizigers, die terugkwamen uit Colombia. De reizigers, een man en een vrouw, hadden bij de Douane verzuimd te melden dat zij meer dan $24.000 bij zich hadden. Het geld zat verstopt in een schoen en een koffer. Het tweetal werd aan de Politie overgedragen. Het geld is in beslag genomen.

Al het beslag komt ten goede van het Criminaliteitsbestrijdingsfonds. Gelden uit dit fonds worden aangewend ter bevordering van de bestrijding van criminaliteit. Daarmee komen de opbrengsten van deze actie rechtsreeks ten goede van Aruba. Het Afpakteam wil hieraan op zichtbare wijze haar bijdrage leveren.

Het Afpakteam is een samenwerkingsverband van het Openbaar Ministerie (OM), het Korps Politie Aruba (KPA), de Douane, het Fiscale inlichtingen- en opsporingsteam (F.i.o.t.) van het Departamento di Impuesto (DIMP), de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Kustwacht Steunpunt Aruba, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (Meldpunt), en het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en kan worden benaderd met (witwas)signalen per mail: afpakteam@kparuba.com of via de tiplijn: 11141.