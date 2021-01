Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Mirando aumento drastico den casonan nobo di Covid

Posted in

TA AUMENTA ALERTA PA CU E PANDEMIA Y INTRODUCI MEDIDANAN NOBO

“Aruba mester sigui cumpli cu e reglanan stipula pa asina por frena e plamamento di e virus mas pronto posibel”

“A rais di e aumento drastico den casonan nobo den e ultimo dianan, mester aumenta e grado di alerta pa cu e pandemia di Covid-19”, Asina Prome Minister Evelyn Wever-Croes a anuncia cu diaranson anochi den conferencia di prensa naunda cu a duna informacionnan tocante e ultimo desaroyonandi Corona Virus.

Actualmente Aruba ta yegando 500 caso activo y 50 hende a fayece y tawata afecta cu Covid. Prome Minister a duna di conoce cu Gobierno a premira e aumento aki den casonanactivo mirando tur e encuentronan cu tabata tin prome cu dianan di Pasco. E casonan nobo cu ta ser registra pa dia ta entre 96 -110 dunando asina un averahe total di 53 caso pa dia. Ta hopi preocupante cu e total aki no ta inclui e efectonan di dianan di Pasco y Aña Nobo ainda. Otro factor preocupante ta e ocupacion na Hospital, mirando cu cuponan pa ICU ta limita. Hospital a cuminsa caba cu un plan di escalacion pa cu Covid ya cu ICU ta yen caba cu pashentnan malo no relacionacu Covid. Akinan ta unda hospital cada dia mester evalua sipor sigui cu cuido selectivo pues posponiendo e operacionnancu no tin tanto urgencia.

Aruba a pasa den e situacion aki caba y Gobierno a premira e situacion aki ta bin. Cada ciudadano a pasa den dje caba y saexactamente kico mester haci den e caso aki. Esaki ta e momento pa aumenta alerta pa cu e pandemia aki anunciandoasina medidanan nobo. E orario di ciere di 10 pm y e Toque de Queda di 11 pm -5 am lo keda prolonga te cu dia 31 di Januari.

Prome Minister ta urgi pueblo di Aruba pa cumpli cu e reglanan stipula pa asina por frena e plamamento di e virus akilo mas pronto posibel. Pa esnan cu mester mas informacionriba Covid-19 por bishita e website www.arubacovid19.org.