Prome Minister Evelyn Wever-Croes: SECRETARIO DI ESTADO KNOPS A REUNI CU CONSEHO DI MIN ISTER Y A KEDA INFORMA DI RETONAN DI CADA MINISTERIO

Diaranson 6 di januari Conseho di Minister a reuni cu Secretario di Estado Raymond Knops. E tabata un bon reunion den cual por a toca tur e temanan cu tin pendiente pa loke ta ehecucion di e landspakket. Cada Minister a trece nan puntonan dilanti y retonan cu nan ta enfrenta y mester bisa cu e reunion tabata uno hopi detaya. Prome Minister Evelyn Wever – Croes a expresa cu Secretario di Estado Knops, tabata hopi habri pa scucha y a palabra cu lo keda trata e diferente temanan aki.

Minister di Finansa a trece padilanti por ehempel cu tur e trabou cu tin cu wordo haci ta wordo haci door di e mesun hendenan y cu mester tene cuenta cu e capacidad na Aruba ta limita. Minister di Asuntonan Social a trece padilanti e necesidad cu Aruba tin den ayudo tecnico pa por traha riba proyectonan pa yuda esnan cu perde trabou, pasobra Fase y Loonsubsidie no por keda pa hopi tempo pero cu mester desaroya algo otro na su luga. Minister di Salubridad a trece padilanti e parti di cortamento den gastonan di salud y el a splica cu ta hopi dificil pa cumpli cu esaki e aña aki, tambe el a papia di e vacuna, e programa y e asistencia cu mester di Hulanda pa Aruba por yega na e vacuna mas lihe cu ta posibel.

“No ta bay obliga ningun persona pa tuma e vacuna, pero si tin un grupo grandi den comunidad cu kier e vacuna y mester tin’e pa suministre’, Prome Minister a accentua.

Minister di Enseñansa a trece dilanti e cambionan vislumbra cu mester tuma luga pa mehora calidad di enseñansa y Minister encarga cu Sector Primario a trece dilanti cu e lo kier mira mas cooperacion riba e tereno di agricultura, pa asina transforma e sector di agricultura, cria y pesca den un pilar economico riba su mes.

“Minister di Husticia tabatin un reunion hopi elabora diamars cu Secretario di Estado Knops y como Prome Minister mi tambe, pues awe nos no a trece hopi punto padilanti. Mester bisa cu e tabata un bon reunión. E delegacion di Hulanda tabata hopi receptivo y ta mira cu e base di confiansa tey pa asina por sigui padilanti. E condicionnan den e landspakket no ta facil, nan ta dificil pa ehecuta pero no imposibel. Den un bon manera di funciona cu otro a base di confiansa tin tur confiansa cu ta bay logra’, Premier Wever-Croes a termina bisando.