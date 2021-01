Ladronnan a kibra bentana pa purba bay cu un Toyota Yaris for di Tanki Leendert

Posted in

Diahuebs mainta a drenta informe di un caso di ladronicia for di un auto na Tanki Leendert, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu ladronnan a kibra un bentana di patras banda drechi di e auto asina drenta paden y a haci destruccion na e dashboard bao di e stuurwiel pa intenta bay cu e vehiculo pero pa un motibo of otro no a logra pero si a pasa man bay cu varios pertenencianan incluso telefon celular. Polis a tuma e keho di ladronicia aki y a pasa e caso pa e team di polis cu ta atende autodiefstal y joyriding.