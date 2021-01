Homber bao influuencia di substancia tabata core tras di turista molestia nan, ora a reclam’e ela lanta contra dama doño di localidad y a bringa cu nan tur.

Diaranzon anochi a drenta informe di un pelea formal na un beach bar na Eagle Beach, mesora a dirigi varios patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin topa algun persona na e sitio luchando contra un homber bao influencia di un of otro substancia. Polis a tuma over y a manda e sospechoso plat abao na tera y a detene y boei e. Locual por a compronde na e sitio ta cu e sospechoso aki tabata core tras di algun dama turista y e dama doño di e beach bar a bay hala atencion di e homber “paranoid” aki y esaki a bira bay bringa cu e dama. E casa di e dama mesora a bula aden hunto cu algun otro persona y nan a lucha contra e homber net ora polis a yega y a take over. Nan a detene e sospechoso y a bay warda di polis cun’e. Polis a mira tur locual a sosode cu a ser graba pa e camaranan di seguridad di e localidad.