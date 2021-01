Minister Xiomara Maduro ta aclarea: E reduccion den salario y beneficio den sector publico no ta conta pa e bashipremie di januari

Posted in

Oranjestad – Un di e condicionnan pa Pais Aruba por a haya e fiansa di Hulanda pa surpasa e efectonan cu e crisis di COVID19 ta trece cune ta, cu Gobierno mester a reduci gastonan di salario y beneficio di su personal cu 12,6% manera a keda aproba den e Ley di austeridad, Landsverordening tijdelijke versobering bezoldigingen en voorzieningen overheid (AB 2020 no. 108). Pa por cumpli cu e reduccion necesario, e empleado publico mester a coopera cu entrega di 5% den salario, 50% di placa di vakantie y 50 % di e primanan paga na augustus (reparatietoeslag) y na november (najaarspremie). Minister Maduro ta aclarea cu e reduccion di salario y beneficio den sector publico no ta conta pa e prima paga na januari conoci como bashipremie (voorjaarspremie). Pues den januari e empleado publico lo cobra e bashipremie conforme e acuerdo bilateral di 28 di mei 2014. Minister Maduro ta informa cu pa aña 2021 e primanan ta subi conforme e acuerdo bilateral cu 106 florin y esey ta pone cu e bashipremie na januari ta bira 1812 florin. E pago di e otro primanan na augustus y november lo wordo haci conforme e ley di austeridad na 50% di e suma aki. Minister Maduro ta informa tambe cu e primanan aki ta wordo paga solamente na e empleado publico y cu Parlamentario y Ministernan no ta cobra prima y nan a entrega 25% di nan salario y beneficio como aporte na e situacion di austeridad.