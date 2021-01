Esakinan lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia diahuebs 14 y diabierna 15 di januari 2021

08.30

C.A.L.R.T.

T. ta wordo acusa di ladronicia den un cas di diferente propiedad di un persona riba prome di juni 2020. E ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 24 di mei 2020, dor di bise: “Awe si mi ta bay mata bo, c**o” y “Mi ta bay mata bo, p**a” y “Howard no a bisa mi cos con cu ta. Bay gaña nan, mi ta mata bo. Mi haya bo pa mata, mata mi ta mata bo” of palabranan parecido. E ta wordo acusa di a menaza e mes persona cu morto riba 19 di mei 2020, dor di bay su tras cu auto y obliga e persona pa core pa su bida y bula over di un cura pa scapa su curpa.