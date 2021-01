Minister Dangui Oduber “E vacuna lo brinda oportunidad pa nos bolbe bek na normalidad”

Posted in

ORANJESTAD – Diamars mainta Minister di Salubridad Publico Sr. Dangui Oduber a tene un conferencia di prensa caminda e mandatario a duna un splicacion amplio riba henter e situacion di e vacuna nan cu tin ariba mercado y kiko Aruba por spera.

E mandatario a cuminsa na desea comunidad di Aruba un feliz y prospero aña 2021. Un aña nobo yena cu oportunidadnan nobo, un aña di recuperacion di nos turismo y nos economia. Un aña caminda e speransa pa un mihor Aruba lo mester domina. E situacion no ta manera nos ta desea pero cu e vacuna na caminda nos ta convenci cu e pesadia aki lo pasa tabata su palabranan.

Vacuna

Promer cu aña a cera, gobierno a tene un vierlanden overleg pa discuti e tema di vacuna. Un tema sigur cu mundo henter tawata en espera di dje.

E bon noticia pa mundo ta cu tin 3 vacuna caba ariba mercado.

Tin e vacuna di:

• Pfizer – cu mester wordo warda den un temperatura di -80 graden Celsius

• Moderna – cu mester wordo warda den un temperatura di -20 graden Celsius

• Astra Zeneca – cu por wordo warda den temperatura regular di cooler

Y lo bin mas vacuna tambe riba mercado tambe durante e aña aki. Mester bisa si cu den e prome batch lo ricibi solamente e vacuna di Pfizer, segun e mandatario.

Diaranson 6 di januari Hulanda lo cuminsa duna vacuna na dunadornan di cuido. Ministerio di volksgezondheid, welzijn en sport Sr. Paul Blokhuis ya caba a compromete su mes cu Aruba, Corsou, Sint Maarten y e resto di e BES eilanden cu na momento cu Hulanda ricibi e vacuna, e islanan den Reino tambe lo ricibi esaki. Minister Oduber a duna di conoce cu ainda no tin indidacion cuanto vacuna exactamente Aruba lo haya e promer batch, pero cu esaki no lo ta hopi e promer biaha si. Pues bisando esaki nos no ta spera cu Aruba lo haya un gran cantidad na februari 2021.

Minister Oduber a trece dilanti cu esnan cu promer ta bin na remarke pa haya e vacuna na aruba ta esnan cu ta e dunadornan di cuido y frontliners. Despues ta sigui cu nos grandinan den casnan di cuido, sigui pa nos grandinan riba edad di 60 aña cu ta cay den e grupo di risico. Despues tur cu ta riba edad di 60 aña y finalmente e resto di poblacion segun e mandatario.

E mandatario a menciona cu Hulanda ta mandando freezers pa Aruba por warda e vacuna den e tempartura cu esaki mester wordo warda y esakinan lo yega 13 di januari 2021 si tur cos cana segun e plan. Tambe cu dia 25-26 januari RIVM lo ta na Aruba pa haci un control riba tur e preparacionnan cu Aruba a haci y ta haciendo pa ricibi e vacuna. Minister Oduber a trece dilanti cu e promer vacunanan lo por wordo entrega memey di februari 2021 na Aruba.

“Nos ta cla pa ricibi esaki y a traha duro riba esaki e ultimo luna pa prepara nos mes” e mandatario a bisa.

Condicionnan di Hulanda

Pa Aruba bin na remarke pa ricibi e vacuna for di Hulanda, Aruba mester cumpli cu e condicionnan estableci pa Hulanda, asina e mandatario a trece dilanti.

Un di e condicionnan ta cu Aruba lo mester entrega un plan di ehecuccion.

Den e plan aki mester indica:

Un plan di personal

Unda e ubicacionnan ta cu e prik lo bay tuma lugar

Mester indica unda lo bay warda e vacunanan

Mester percura pa tin un coordinacion di e registro

Mester demostra cu por transporta e vacuna di punto A pa B manteniendo e vacuna na e temperatura adecuado

Mester valida e freezersnan cu lo mester warda e vacuna aden

Mester introduci un plan di comunicacion pa comunidad

Minister Dangui Oduber a bisa cu e meta di Gobierno di Aruba ta pa den e promer kwartal vacuna mastanto hende posibel. Pa e promer kwartal di 2021 Hulanda lo ricibi 8.2 miyon vacuna di diferente proveedo y nos ta spera cu nos por haya suficiente pa vacuna mas hopi hende cu ta posibel. Minister Oduber ta bolbe afirma cu e ta respeta e opinion di cada cuidadano, e ta keda na cada cuidadano si nan ta tuma e vacuna si of no, e vacuna no ta obligatorio segun e mandatario. Finalmente Minister Dangui Oduber ta keda splica cu ta hopi importante pa sigui mantene tur e protocolnan di DVG y di Crisis Team.