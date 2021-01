Yiu irresponsable ta sali laga porta di cura habri y cachonan a sali bay ataca un dama den Caya Frere Johannes

Posted in

Diamars mainta a drenta informe di cu 3 cacho lo a sali for di cura ataca un dama na Caya Frere Johannes, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde for di e dama cu e tabata biniendo bek su cas despues di a bishita un amigo y diripiente 3 cacho cu tabata hungando cu otro a wak e dama y a bula bay pa atake. Ta danki na un tas cu e tabata tin e por a zwaai e evitando cu cachonan lo a morde. E susto cu ela pasa y e forsa cu e tabata tin pa a defende su mes ta incomparabel. Ta danki na bisiñanan cerca cu a yude y a ofrece awa pa e a calma. Polis a bay papia cu e doño di e cachonan y a advirtie cu esaki no mag di ripiti sino lo bin cu medida drastico.