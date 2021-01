Posted in

Diamars mainta a drenta informe di cu tin un persona actuando sospechoso den cercania di e cas di gobernador, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un cliente di Respaldo cu aparentemente lo no tabata tumando su medicamento. Polisnan a haci nan maximo esfuerzo pa e cliente haya su atencion y medicamentonan pa asina no haci cosnan cu e no mag di haci.