INTENCION PA SILENCIA UPP CU CARTA INTIMIDANTE DI ABOGADO!

Diaranzon dia 30 di december 2020 e lider di UPP a wordo sorpresa pa un e-mail di abogado de Cuba unda den un forma intimidante kier trata na silencia UPP y su lider, den su lucha contra actonan coruptivo y/o di malgobernacion di cualkier gobierno. Aki ta wordo referi na 2 articulo unda cu a base di un articulo di Bon Dia Aruba di dia 18 di december 2020, nos a cuestiona e supuesto nombracion di un “liaison officer” pa Aruba, cu pa colmo no tabata tin un solicitud habri mes.

UPP a reacciona mas bien pa e motibo cu e persona cu a wordo menciona, ta conoci como e “vertrouwenspersoon” di O.O., y consecuentemente na aparecer di UPP, esaki ta mustra con keto bay O.O. tin influencia den e gobernacion POREDmep.

Mientras cu awor ta acusa e lider di UPP cu e lo ta daña nomber di e persona concerni, nos tin di bisa cu ningun momento nos ni a menciona nomber di e persona en cuestion. Mientras cu Bon Dia Aruba si a publica e nomber por medio di un entrevista cu sr. Abrahams, ta e Minister Presidente a reacciona mencionando nomber di e confidente di O.O. den Amigoe di Aruba di dia 22 di december 2020. Aki e MP a desmenti cu e persona aki a keda nombra como “liaison officer” pa Aruba. Y esaki a pone cu UPP un biaha mas a reacciona, indicando cu ta trata atrobe di un confusion of interpretacion diferente, of cu ta Hulanda ta esun cu ta nombra e “liaison officer”. Pesey ta straña nos cu no a bay pidi cuenta na sea MP mes, of na sr. Abrahams di Hulanda of na BDA, pero ta acudi cerca lider di UPP pa reclama “tekst en uitleg”.

Den ningun di e 2 articulonan nos a cuestiona estudio of experticio, ni integridad di e persona. Kizas pa desvia di loke UPP kier a trece dilanti, ta bin awor cu UPP kier a mishi cu e “integridad” y falta di estudio. Esaki ta un simpel “cheap-shot”! Esey no ta kita afo cu UPP tin un opinion hopi cla den esaki y nos ta bolbe bisé, kizas awor mas cla!

Na nos opinion, e funccion di un “chief of staff” ta trece cune cu e persona aki ta haltura di tur loke ta pasa den un oficina di minister, mescos tambe di TUR documentonan entrante y saliente. Un di e tareanan mas importante di un funcionario asina ta, pa cuida e minister pa eno peca cu su huramentacion como mandatario. Ora cu un “chief of staff” scohe pa NO haci esaki, of di bira su cara otro banda, sea eno ta apto pa e trabou of deliberadamente e ta coopera. Pesey nos ta keda straña cu e “chief of staff” aki na ningun momento por a lanta un “red flag”, sigur mirando awor cu ex-minister O.O. tin 7 acusacion penal contra di dje. Y no lubida cu tin un denuncia di corupcion, abuso di poder etc etc di e ex-minister den e caso di e incenirator chikito, cu e lider di UPP a haci un denuncia oficial na Ministerio Publico! Y aki tampoco e persona en cuestion no sa nada di dje?

Y un actitud asina ta nifica pa UPP cu un persona asina simpelmente NO por ta un “liaison officer” manera sr. Abrahams a declara den BDA. Y nos opinion ta bai mas leu cu un persona asina NO por ta involvi den un trabou manera esun cu e MP a trata na splica. Y esaki no tin nada cu integridad y of su estudio!

Remarcabel ta cu ni e MP ni e persona en cuestion a pidi BDA pa rectifica e informacion cu nan a trece padilanti di e nombracion aki. Pa e situacion ta bruha mas si nos wak cu apenas algun dia despues, via medionan online Hulandes, ta sali un vacatura pa e posicion aki, via di Ministerio di Koninkrijksrelatie.Mientras cu aki na Aruba nos por mira cu na prome instante a menciona nomber como e “liaison officer”, mas cu un siman despues ta sali vacatura p’esaki. Pues e informacionnan ta keda confuso.

Loke si UPP ta hopi contento ta e hecho cu e carta intimidante di e abogado ta bisa cu eventualmente lo cuminza cu un “bodemprocedure”! Den un tipo di procedura asina UPP lo tin e oportunidad di pidi TUR documentonan relevante y yama TUR testigo di moda cu nos por mustra cu nos tin tur motibo di bisa cu e persona aki lo no ta mas apto pa un funcion importante asina.

Pues cada bez cu UPP haya necesario pa mustra riba asuntonan asina ey, nos lo keda haci’e. Bo mester ta hopi ingenuo pa kere cu bo ta e confidente di un ex-minister na 2 ocacion, y cu bo no ta wordo liga politicamente na e minister aki? UPP kier evita pa Aruba wordo strangula mas ainda, sigur mirando e acuerdo traicionero di Black Friday cu Hulanda. UPP no ta kere cu un confidente di un ex-minister cu den pasado a wordo yama e politico mas corupto cu Aruba a yega di conoce, lo por ta e persona indica pa ta ni un postbode di Aruba. Y aki no tin nada di haber cu su estudio of si eta integer of no.

Ta dor di keda keto y no lanta “red flag” pa e.o corupcion of mal gobernacion a haci cu nos ta awe unda nos ta. Esaki sigur no ta pas den e NORMAL NOBO cu mester conta na prome lugar pa e politiconan!

Lider di UPP

Booshi Wever

4 januari 2021