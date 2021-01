Prome Minister Evelyn Wever-Croes: ‘MAS LIHE NOS BAHA E CANTIDAD DI CASONAN MAS LIHER POR LAGA ATRAS E MEDIDANAN CU A IMPLEMENTA’

Cifranan di dialuna 4 di januari ta mustra cu Aruba tin un total di 339 caso activo di Covid, 305 residente y 34 no residente. Desde e ‘piek’ na September 2020, a keda maneha e cifra rond di 100 y 200 y aworaki nos a pasa 300. E cifranan aki por atende cu ne pero tendencia ta mustra cu e cifranan ta creciendo. Asina Prome Minister Evelyn Wever – Croes a anuncia durante di Conferencia di Prensa di Gobierno dialuna 4 di januari 2021.

E averahe di casonan pa dia den luna di december 2020 ta lo siguiente: tres siman pasa e averahe pa dia tabata 12, despues 16 y sigui pa 20. Remarcabel ta cu den apenas algun dia a yega e averahe di 35 caso pa dia, pues tin un aumento preocupante. Si analisa e “positivity rate”, cual ta e porcentahe di e cantidad di hende cu ta test positivo den relacion cu e cantidad di test ehecuta riba e dia ey, tambe tin aumento. 3 siman pasa e tabata na 10%, pues 10% di esnan cu test tabata positivo. Dos siman pasa el a bira 15% y siman pasa el a cuminsa na 27% y termina na 45%. Esaki ta un aumento drastico cual ta motibo di preocupacion.

Un otro punto di preocupacion ta e cantidad di personanan den hospital actualmente. Na e momentonan aki tin 12 persona den hospital di cual cuatro ta den cuido intensivo. Aruba tin capacidad p’e, pero no kier pa esaki yega na e cifra maximo cu tin como consecuencia cu mester stop otro tratamento y/of operacionnan. “E situacion na Aruba no ta alarmante ainda, manera ta e caso na diferente otro pais. Por ehempel na Bogota a mira aumento drastico den casonan te na e punto cu rond di 100 pashent no por a wordo atendi den cuido intensivo door cu esaki a yena. Consecuentemente nan ta introduci un lockdown pa e siguiente 10 dianan. Aruba no ta den e situacion ey, pero ta preocupa si. P’esey a tuma e medidanan cu a tuma. Medidanan necesario pa garantisa bo salud y di esnan cu bo ta stima. Mas nos cumpli, mas lihe nos ta sali di e medidanan y di e crisis cu a implementa”, Premier Wever – Croes a termina bisando.