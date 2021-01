Cambio di aña tabata trankil pero dianan despues hopi druk

Analisis weekend largo di aña nobo na Departamento di Emergencia di Hospital

Anualmente Dr. Horacio E. Oduber Hospital Hospital ta hasi un analis di bishitantenan cu a acudi na Departamento di Emergencia durahnte e weekendnan di fiesta. Aunke e aña aki Aruba a celebra fin di aña poco diferente y alabes cu un Toque de Queda e cantidad di pashent cu a acudi pa sea ricibi atencion medico na Departamento di Emergencia of dokter na wardatabata 262 hende. Na aña 2019 esaki tabata 357 y na 2018 tabata 332. Door di e atake cibernetico cu HOH a pasa aden fin di 2019 a perde un ke otro informacion di e añanan anterior y pues no tin mucho material mas cu por compara.

E analisis a cuminsa dia 31 di december y a termina dia 3 di januari. Di e 262 persona un total di 111 a ricibi atencion medico na Departamento di Emergencia cual 59% ta masculino. E edad di mas abou cu a atende na Departamento di Emergencia ta 1 aña y e pashent di mas grandi tabatin 92 aña. Y alabes e grupo di edad cu mas a acudi Departamento di Emergencia ta e entre 50 cu 64 aña.

Ta interesante tambe pa analisa e motibo di bishita durante e fin di siman di di fin di aña. Di e 111 pashentnan cu a acudi na Departamento di Emergencia 4 di nan tabata involucra den un accident di trafico, 1 persona den incidente di violencia, 2 pa motibo di vuurwerk y 30 pa loke ta por ehempel caidanan, verzwik enkel, corta etc. E otro 74 casonan tabata pa motibonan cu no tin di haber cu traumanan fisico manera por ehempel un atake di curason, sacamento, un of otro infection, reaction alergico etc.

Di e 111 pashentnan cu a acudi na Departamento di Emergencia un total di 44 pashent a ser admiti den Hospital. Alabes mester bisa tambe cu 59% di pashent admiti ta masculino.

Hospital sigur kier desea tur hende un aña 2021 feliz y yena di salud. Tambe corda cu e casinan ta subiendo pues ta urgi tur hende pa mantene na reglanan di DVG di distanciamento social, evita aglomeracion y haci uzo bon uzo di mask den lugarnan publico. Y si bo ta sinti un di e sintoma nan yama bo dokter di cas.