Ladronnan a kibra, drenta y horta varios sapato deportivo di marcanan di renombre for di Athletes Foot

Posted in

Dialuna mainta a drenta informe di un caso di kiebro cu ladronicia for di Athletes Foot den Caya G.F. (Betico) Croes, mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu desconocidonan lo a usa un borchi di propaganda di un lugar di lotto cu nan a coy for di cualkier lugar y a use pa asina subi yega na e dos piso, forsa un bentana y drenta den e lugar. E ladronan a bay cu un gran cantidad di sapatonan deportivo di marca di renombre. Polis y recherche Ta investigando esaki. Camara di seguridad a capta varios movecion dilanti e lugar.