Varios detencion relaciona cu “Toque De Queda”

Posted in

For di momento cu a re-introduci e “Toque de Queda” atrobe tin reclamonan a bin dilanti relaciona cu esaki. Pero mester compronde cu tin hendenan cu ainda no ta compronde e magnitud di e problema di multiplicacion di e pandemia aki. Ta pa motibo di e aumento di casonan atrobe cu a bay over na e medida extremo aki.

Polis a haci varios detencion for di anochi pa madruga, aki ta sigui un relato di e algun di e detencionnan aki.

E prome detencion tabata 11:35 di anochi na Cinema’s di Seaport Market Place unda tabata tin un homber burachi y fastioso pa cual a ser deteni violando e TDQ.

Algun minuut despues pa 11:42 di anochi e patruya di Noord a detene un otro persona cu no tabata tin permiso pa ta riba caya na e oranan ey y a ser deteni banda di Crystal Pool Services na Ponton.

Un patruya di Sanicolas alrededor di 1:17 di madruga pasando den Franse Pas a nota un Toyota Yaris riba caminda y a bay para esaki, a bin resulta cu e chauffeur aki tambe a viola e TDQ y a ser deteni.

E patruya di Santa Cruz a nota un Hyundai Getz riba caminda na Kadushi Largo mesora nan a para e vehiculo aki y a detene tanto e chauffeur como e pasahero cual ningun di 2 tabata tin permiso pa ta riba caya na e oranan ey y a detene ambos pa violacion di TDQ.